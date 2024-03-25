الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار النفط و4 مخاوف تُهدد شأن الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط 2
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا.اضافة اعلان
في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.

الأسعار الآجلة لعقود النفط

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 85.67 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 80.88 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين تغيرًا بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

4 مخاوف تهدد إمدادات النفط العالمية

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس.تريدنج) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية".
وأضاف "انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية زاد أيضًا المخاوف بشأن شح الإمدادات".
وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز (NASDAQ:BKR) انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.

اقرأ أيضا

موانئ تضيف خدمة جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

تقرير رسمي: انضمام 1.06 مليون موظف جديد في القطاع الخاص

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 24 مارس.. الإسترليني يُسجل 4.7 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 مارس.. عيار 24 يُسجل 262 ريالًا

توجيه من البيئة للمستثمرين بعد السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط 7:49 ص الأربعاء، 06 مارس 2024

أسعار النفط تتأرجح بين مخاوف النمو في الصين وشح الإمدادات

استقرار أسعار النفط 8:56 ص الإثنين، 04 مارس 2024

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

أسعار النفط 12:48 ص السبت، 02 مارس 2024

أسعار النفط ترتفع بنحو 2% مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+ بشأن الإنتاج

أسعار النفط 8:34 ص الخميس، 29 فبراير 2024

تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية