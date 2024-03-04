ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

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سجلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، ارتفاعًا طفيفًا.

يأتي ذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.





تحرك أسعار النفط



تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط



بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 83.64 دولار للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف إلى 79.92 دولار للبرميل.ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجئ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس من جهة، وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر من جهة أخرى، كما أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها على أسعار النفط.