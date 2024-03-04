الإثنين، 23 شعبان 1445 ، 04 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

استقرار أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سجلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، ارتفاعًا طفيفًا.
يأتي ذلك بعد اتفاق الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.اضافة اعلان

تحرك أسعار النفط

بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 83.64 دولار للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف إلى 79.92 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجئ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.

تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط

وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس من جهة، وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر من جهة أخرى، كما أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها على أسعار النفط.

اقرأ أيضا

المملكة تشارك في الاجتماع الـ40 لمجموعة التحرير والفنية التابعة للجنة الفرعية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بنقل البضائع والحاويات

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 3 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 مارس.. عيار 21 يُسجل 217 ريالًا

"زين" تحقق أعلى أرباح في تاريخها.. ماذا يعود بالنفع على المواطن؟

أسعار النفط ترتفع بنحو 2% مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+ بشأن الإنتاج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 8:44 ص الثلاثاء، 27 فبراير 2024

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مدعومة بعلامات قوة في الأسواق

ارتفاع أسعار النفط 10:54 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

النفط يواصل خسائره مع تضاؤل آمال خفض الفائدة قريبًا

أسعار النفط 9 1:56 ص السبت، 24 فبراير 2024

أسعار النفط تتراجع وسط إشارات أساسية متباينة

أسعار النفط 8:55 ص الخميس، 22 فبراير 2024

مخاوف نقص الإمدادات تدعم مكاسب أسعار النفط