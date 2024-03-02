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أسعار النفط ترتفع بنحو 2% مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+ بشأن الإنتاج

أسعار النفط
أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.اضافة اعلان

تحركات أسعار النفط الخام

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، امس الجمعة، تسليم مايو بواقع 1.43 دولار، بما يعادل 1.75 بالمئة، إلى 83.34 دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم إبريل التي انتهى أجلها في 29 فبراير 83.62 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم إبريل 1.54 دولار، أو 1.97 بالمئة، إلى 79.80 دولار.
ويتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة 4.3 بالمئة هذا الأسبوع، ويزيد خام برنت 2.1 بالمئة عن سعر التسوية للأسبوع الماضي.

ترقب الأسواق لقرار أوبك+ بشأن الإنتاج

وقالت مصادر إنه من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يوميًا في فبراير بزيادة 90 ألف برميل يوميًا عن يناير.
كما تلقت السوق دعمًا، الجمعة، من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في إبريل مقارنة بمستويات مارس.
ومن ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في فبراير للشهر الخامس على التوالي.
وتلقت الأسعار دعمًا كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي أظهرت أن التضخم في يناير جاء متماشيًا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو.

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