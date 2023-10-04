أول شحنة منذ إنشائه.. ميناء ينبع يصدر 5500 طن قار إلى جنوب أفريقيا

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نجح ميناء الملك فهد الصناعي بينبع في تصدير أول شحنة منذ إنشائه من مادة الأسفلت "القار" خلال شهر سبتمبر الماضي، تأكيدا لقدراته التشغيلية العالية. اضافة اعلان





تصدير 5500 طن قار إلى جنوب أفريقيا





عودة التصدير بعد 20 عاماً





تطوير موانئ المملكة





الموقع الإستراتيجي



وتم تصدير الشحنة التي تنتجها شركة أرامكو لزيوت الأساس "لوبريف" عبر السفينة "IANTHE"، بكميه بلغت أكثر من 5500 طن، متجهة إلى جنوب أفريقيا.عودة تصدير القار لشركة "لوبريف" بعد 20 عاماً من الانقطاع.وتأتي أهمية هذا الحدث كونه يمثل عودة تصدير مادة الأسفلت لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" بعد 20 عاماً من الانقطاع، وتُعد الشركة أحد أكبر منتجي زيوت الأساس عالمياً.كما تأتي هذه المرحلة المتقدمة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تهدف لتطوير موانئ المملكة، وتعزيز ما يتمتع به ميناء الملك فهد الصناعي بينبع من كفاءة، وقدرة تشغيلية، ولوجستية عالية، ومعدات حديثة.يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يتميز بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية.