أسعار النفط تواصل مكاسبها مع اشتداد مخاطر المعروض الجيوسياسية

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واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، في ظل متابعة المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الخام والوقود في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية.

واحتمال اتساع نطاق الحرب بين "دولة الاحتلال" وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لتشمل إيران بشكل مباشر.





ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت



هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية



التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط



تقليص إمدادات إنتاج النفط



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 17 سنتًا، بما يعادل 0.19 بالمئة، إلى 89.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش.في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو سبعة سنتان، أو 0.8 بالمئة، إلى 85.22 دولار للبرميل.وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول.وارتفعت الأسعار بعد أن هدد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية أخرى بتعطيل المزيد من قدرات التكرير في البلاد، مما أدى إلى الحد من إنتاج البنزين ووقود الديزل. وتعد روسيا من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية.ويشعر المستثمرون بالقلق أيضًا من أن الانتقام الإيراني من إسرائيل بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عسكريين كبار قد يؤدي إلى انقطاع الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسة في الشرق الأوسط بعد توعد طهران بالانتقام.وإيران، التي تقدم الدعم لحركة حماس التي تقاتل دولة الاحتلال في قطاع غزة، هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وقال يب جون رونغ، خبير إستراتيجية السوق في آي.جي "لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلال من الغموض على الاضطرابات المحتملة في الإمدادات"، مضيفًا أن أسعار النفط واصلت ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع احتفاظ الاتجاه بالمنحى التصاعدي.وفي تقليص للإمدادات أيضًا، أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميًا من صادرات الخام هذا الشهر مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.لكن خمسة مصادر في أوبك+ قالت لرويترز إن من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة للتكتل بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأربعاء.