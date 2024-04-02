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ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات التصنيع المتفائلة في الصين وأمريكا

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
مما أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

رفع أسعار النفط بفضل بيانات التصنيع المتفائلة في الصين وأمريكا

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي" في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأمريكية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، أدت إلى رفع الأسعار.
وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرًا على ارتفاع الطلب على النفط.
والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.
وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة، مما يمثل تصعيدًا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من ستة أشهر، وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.
وكتب محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "حتى الآن، لا تشعر السوق بالقلق بشأن انقطاع الإمدادات، مع استمرار احتواء الحرب. وقد تؤدي مشاركة إيران إلى تهديد إمداداتها النفطية".
في غضون ذلك، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اجتماعًا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها الأربعاء، لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.
ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية، التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني.

تحركات أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا إلى 87.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:18 بتوقيت جرينتش.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا إلى 84.14 دولار للبرميل.

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