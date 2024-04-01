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صعود أسعار النفط مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

أسعار النفط
صعود أسعار النفط
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صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتضيف إلى مكاسب سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+.اضافة اعلان
إضافة إلى هجمات على مصافٍ روسية، وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعّمت توقعات بتحسن الطلب.

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 87.29 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمئة في الأسبوع الماضي.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 83.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

خفض الإنتاج الروسي من النفط

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.
واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددًا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.
كما تلقت الأسعار دعمًا بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.

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