أسعار النفط تتراجع

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تراجعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مع استيعاب الأسواق قرار أنجولا بالخروج من "أوبك".

يأتي ذلك وسط استمرار أزمة البحر الأحمر واضطرابات شحن السلع العالمية، وبالتزامن مع تسجيل الاستثمار الأجنبي في الصين خلال نوفمبر أدنى مستوى منذ فبراير 2020. اضافة اعلان





انخفاض أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% بما يعادل 32 سنتًا عند 79.07 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ارتفاع بنسبة 3.3%، فيما تراجعت العقود تسليم مارس – الأكثر نشاطًا- عند 78.8 دولار.فيما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.45% أو 33 سنتًا إلى 73.56 دولار للبرميل، لكن أسعار العقود الآجلة ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنحو 2.5%، لتواصل تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.وكانت بيانات شركة "بيكرهيوز"، أظهرت أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة - مؤشر على الإمدادات المستقبلية- تراجع بمقدار 3 منصات عند 498 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر، وهو أدنى مستوى خلال ستة أسابيع.