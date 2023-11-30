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استقرار أسعار النفط مع ترقب السوق اجتماع أوبك+

استقرار أسعار النفط
استقرار أسعار النفط
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الخميس، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من تحالف أوبك+ في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 83.23 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2 بالمئة أيضًا، إلى 78.03 دولار للبرميل.
وسجلت عقود الخامين القياسيين ارتفاعًا 2% تقريبًا في اليوم السابق وسط آمال في توصل مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إلى قرار يدعم الأسعار بشكل ما.

اجتماع أوبك+

ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك+ اجتماعا بشأن السياسة يوم الخميس. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن وزراء من أوبك+ سيعقدون اجتماعات يوم الخميس لمناقشة خفض إضافي في إنتاج النفط العام المقبل من أجل دعم السوق.
ولم يتم تحديد حجم الخفض الإضافي بعد، لكن مصدرين قالا إنه يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًا.
وقال يب جون رونغ، إستراتيجي السوق في آي.جي: "العد التنازلي لاجتماع أوبك+ القادم جار الآن، وكان هذا هو التركيز الرئيس لأسعار النفط".

دفع النمو الاقتصادي في الصين

وأظهر مسح رسمي يوم الخميس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من إجراءات دعم السياسات للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.
كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضًا أكثر من المتوقع.
وقال محللون من آي.إن.جي "تجاهلت السوق ما كان بمثابة تقرير مخزون مائل للانخفاض نسبيًا من إدارة معلومات الطاقة"، مضيفين أن كل الأنظار تتجه نحو اجتماع أوبك+.
وذكر المحللون "مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاجتماع أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المجموعة قادرة على حل الخلاف حول أهداف إنتاج أنجولا ونيجيريا للعام المقبل".
وقال مسؤولون لرويترز إن البلدين العضوين في أوبك+، أنجولا ونيجيريا، يسعيان إلى زيادة إنتاج النفط.

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