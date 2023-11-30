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النفط يرتفع نحو 2% مدعومًا بتوقعات إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية

أوبك
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط، بأكثر من دولار للبرميل في ظل تركيز المستثمرين على توقعات الإعلان عن تخفيضات جديدة للإنتاج خلال اجتماع أوبك+ المقبل.اضافة اعلان
بينما يتجاهل المستثمرون ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

ارتفاع خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، في أخر جلسات يوم الأربعاء، 1.42 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة لتصل إلى 83.10 دولار للبرميل عند التسوية.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 77.86 دولار للبرميل.

توقعات أوبك+ تخفيضات إضافية

وقال مات سميث المحلل لدى كيبلر إن أسواق النفط حصلت على دعم من الآمال في التوصل إلى قرار داعم للأسعار من مجموعة أوبك+.
ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا اجتماعا بشأن سياسات الإنتاج يوم الخميس.
وقالت مصادر قريبة من المجموعة لرويترز إن المحادثات قبل الاجتماع ركزت على تخفيضات إضافية، إلا أنه لم يتم بعد الاتفاق على التفاصيل.
وذكر تقرير إعلامي آخر في وقت سابق أن الخفض قد يصل إلى مليون برميل يوميًا.

مخزونات النفط والبنزين في أمريكا

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بحدوث زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مما يشير إلى ضعف الطلب.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين أيضًا ارتفعت أكثر من المتوقع.
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه على الرغم من ذلك، فإن أثر هذه الزيادات في المخزون قابله السحب الضخم من منتجات مكررة أخرى.
وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط من قازاخستان وروسيا، وفقًا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية، مما يزيد من احتمال وجود شح في الإمدادات على المدى القصير.
وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56 بالمئة اعتبارًا من 27 نوفمبر.

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