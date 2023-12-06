أدنى مستوى في 5 أشهر.. ما سبب خسائر النفط العنيفة؟

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واصلت أسعار النفط اتجاهها الهبوطي لليوم الرابع على التوالي، مقتربة من أدنى مستوى في 5 أشهر عند التسوية أمس الثلاثاء.

وقال اقتصاديون إن الهبوط بسبب مخاوف الطلب، وقوة الدولار، وكذلك الشكوك المحيطة بتخفيضات الإنتاج التي أعلنها تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





انخفاض خام برنت



تخفيضات طوعية في أوبك+



تخفيضات أعمق



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا أو 1.1% إلى 77.20 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا أو 1% أيضا إلى 72.32 دولار للبرميل.وذلك هو أسوأ أداء للخامين عند التسوية منذ السادس من يوليو الماضي. وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، تلك هي المرة الأولى التي تتراجع فيها الأسعار لأربعة أيام متتالية منذ مايو الماضي.يأتي الانخفاض على الرغم من قرار أوبك + الأخير بخفض الإنتاج والتلميحات إلى مزيد من التخفيضات المحتملة.في 30 نوفمبر، وافق أعضاء أوبك+ على خفض كبير في إنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، والذي يتضمن تخفيضات طوعية مستمرة من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية والتي كانت سارية منذ أغسطس 2023.لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من تلك التخفيضات يمثل امتدادًا للخفض الطوعي الذي تطبقه المملكة وروسيا بالفعل.حيث كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق، ولكن يبدو أن ديناميكيات السوق الحالية طغت على التأثير.إضافة إلى التعقيد، اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أوبك+ قد تفكر في تخفيضات إنتاج أعمق لمواجهة تقلبات السوق.وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن فوائد هذه الإجراءات لن تكون فورية، كما يتضح من انخفاض عائدات النفط الروسية إلى 10.53 مليار دولار في نوفمبر من أرقام أعلى في أكتوبر.في محور استراتيجي، من المقرر أن تخفض المملكة أسعار النفط للأسواق الآسيوية اعتبارًا من يناير 2024. ويمثل هذا أول انخفاض في الأسعار لهذه الأسواق منذ يونيو من العام الماضي ويشير إلى تحول في نهج إدارة حصة السوق والطلب.يستمر التفاعل بين قرارات إنتاج أوبك + والعوامل الجيوسياسية وفنيات السوق في دفع التقلبات في أسعار النفط حيث يراقب اللاعبون في الصناعة علامات الاستقرار أو المزيد من الانخفاض في سوق الطاقة الحيوي هذا.