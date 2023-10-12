الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.99 ريال

اسعار العملات1
أسعار العملات اليوم الخميس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 12 من أكتوبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.23 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.16 يورو.


اليورو يسجل 3.99 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.14 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.62 ريال
 فرنك سويسري: 4.17 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

مجلس الشورى2
11:26 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

ربط حساب القاصرين بالإشراف على التصرفات المالية

اسعار الذهب 4
10:04 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أسعار الذهب ترتفع ريالين.. وعيار 21 يسجل 198 ريالاً

أسعار النفط
6:24 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

أسعار النفط تواصل انخفاضها مع زيادة المخزونات الأمريكية وتراجع مخاوف الطلب

19cb7a8be526121
2:06 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

490 % نسبة ارتفاع أعداد المستثمرين بشركات التقنية المالية

اقرأ أيضا

مختص: زيادة التشجير يضاعف الطلب على منتجات الإسكان

"موانئ" تحقق 11.66% ارتفاعاً في مناولة الحاويات خلال سبتمبر

أرامكو تدرس الاستحواذ على 10% من شركة شاندونغ الصينية

بنوك المملكة تخسر 139 مليار ريال من قيمتها السوقية في أقل من عام

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يسجل 4.61 ريال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات2 11:12 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تراجع أسعار العملات في مقابل الريال.. واليورو يسجل 3.96 ريال

اسعار العملات1 10:07 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

انخفاض أسعار العملات.. واليورو يُسجل 3.97 ريالًا

اسعار العملات2 10:47 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

استقرار أسعار العملات.. واليورو يسجل 4 ريالات

اسعار العملات1 10:31 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يتراجع أمام الريال ويسجل 4.59 ريال

اقرأ أيضا

اسعار الذهب
9:55 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 224 ريالاً

أسعار النفط 5
4:27 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بسبب الحرب في فلسطين

أزمات النقد العالمية
4:07 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"صندوق النقد": 3 أسباب وراء أزمات النقد العالمية منذ 2020

الذهب
2:23 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الذهب يستغل الصراعات الدولية ويواصل الصعود لأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
10:59 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس

IMG_2567
10:39 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الطرق والآليات.. كيف يحافظ مختبر المسجد الحرام على صحة ضيوف الرحمن؟

رعاية الأب لأبنائه
10:15 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. احذر التفرقة في المعاملة بين الأبناء

اجازة مطولة
10:03 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد الإجازة المطولة التالية

كيفية-إصدار-إخلاء-طرف-عن-طريق-المنصة-الوطنية-الموحدة
9:51 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار إخلاء طرف إلكترونيًا

أهم 10
9:32 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تحذير المشاهير في قضايا الديات والإنترنت والجوال للعاملة المنزلية