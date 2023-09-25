الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

استقرار أسعار العملات.. واليورو يسجل 4 ريالات

اسعار العملات2
أسعار العملات اليوم الاثنين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 25 من سبتمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر أيضا في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.22 دولار أمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.


اليورو يسجل 4.00 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.14 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.59 ريال
 فرنك سويسري: 4.13 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

اسعار الذهب2
10:45 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 203 ريالات

الذهب
8:36 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الذهب يفاجئ الجميع وينهى علاقته بالفائدة على الدولار.. التفاصيل

الخضراوات
7:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

المملكة تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في إنتاج الخضراوات

وظائف فرص شاغرة
7:21 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

القطاع الخاص يضيف نصف مليون وظيفة للمواطنين منذ بداية الرؤية

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات

الخريف: تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في الصناعة والتعدين

24320 طلب تنفيذ إخلاء عقارات من المستأجرين في 9 أشهر فقط

قرار مفاجيء بدولة عربية.. منع الدولار في التعاملات التجارية الداخلية

إقرار تعديلات بقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات1 10:31 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يتراجع أمام الريال ويسجل 4.59 ريال

اسعار العملات2 9:48 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يتراجع ويسجل 3.99

اسعار العملات2 10:39 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أسعار العملات.. "الاسترليني" يستقر ويُسجل 4.64 ريالًا

اسعار العملات 9:41 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.01 ريال

اقرأ أيضا

اسعار العملات1
10:31 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يتراجع أمام الريال ويسجل 4.59 ريال

اسعار الذهب1
9:57 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

انخافض أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

وزير الصناعة
9:17 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

وزير الصناعة: لدينا خطة متكاملة لزيادة صادرات المملكة إلى الصين

السكر
8:02 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بالأرقام.. نسب الاكتفاء الذاتي للمملكة والفائض من السلع الغذائية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
10:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم

7غ876 8 686
10:10 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية

أهم 10
9:48 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. انتهاء أول إجازة مطولة وأمطار رعدية على 5 مناطق

309
8:57 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وفاة أخطر رجل في العالم.. 10 معلومات عن زعيم المافيا الإيطالية

وزير العدل
8:09 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

اليوم ولمدة 3 أيام.. وزير العدل يطلق ملتقى التطوع القانوني بالرياض

الطلاب اليوم الوطني
8:06 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

انتهاء أول إجازة دراسية مطولة.. الطلاب يحتفلون باليوم الوطني لمدة 4 أيام