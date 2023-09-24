أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يتراجع أمام الريال ويسجل 4.59 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 24 من سبتمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”. اضافة اعلان

انخفض سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض أيضا في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.

وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.22 دولار أمريكي، وانخفض في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.





اليورو يسجل 4.00 ريال





أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال





العوامل المؤثرة في سوق العملات



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00.درهم إماراتي: 1.02 ريالدينار بحريني: 10.00 ريالدينار كويتي: 12.19 ريالريال عماني: 9.79 ريالريال قطري: 1.03 ريالجنيه إسترليني: 4.59 ريالفرنك سويسري: 4.14 ريالوتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.