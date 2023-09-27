الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار العملات في مقابل الريال.. واليورو يسجل 3.96 ريال

اسعار العملات2
أسعار العملات اليوم الأربعاء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 27 من سبتمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
انخفض سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر أيضا في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.21 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.


اليورو يسجل 3.96 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.96.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.13 ريال
ريال عماني: 9.74 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.56 ريال
 فرنك سويسري: 4.10 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

7غ77
11:45 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة لـ 0.4% هذا العام

اسعار الذهب1
10:37 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 200 ريالاً

أسعار البترول
6:51 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أسعار النفط ترتفع مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات

اسعار الاسهم
4:58 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 40 نقطة بعد تداولات بـ 6 مليارات ريال

اقرأ أيضا

بقيمة 240 مليار ريال.. ثروات وكنوز هائلة في عسير تعزز الصناعة الوطنية

انخفاض أسعار العملات.. واليورو يُسجل 3.97 ريالًا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

85 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوقع نموًا في إيرادات 2023

انخفاض أسعار النفط لهذا السبب و"برنت" يسجل 93 دولارًا للبرميل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار العملات1 10:07 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

انخفاض أسعار العملات.. واليورو يُسجل 3.97 ريالًا

اسعار العملات2 10:47 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

استقرار أسعار العملات.. واليورو يسجل 4 ريالات

اسعار العملات1 10:31 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يتراجع أمام الريال ويسجل 4.59 ريال

اسعار العملات2 9:48 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يتراجع ويسجل 3.99

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.10 AM
12:43 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

إيرادات 5 شركات طيران خليجية تقفز إلى 48 مليار دولار .. تعرف عليها

مشروع قمم السودة
8:29 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

يوفر آلاف فرص العمل .. معلومات مهمة عن مشروع "قمم السودة"

خادم الحرمين
6:17 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وزير الاقتصاد يلقي كلمة المملكة في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023

F4CsYo4XgAEV9Jb
5:00 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ينقعد ويتخذ هذه الإجراءات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الدعم السكني سكني
11:59 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء

أمطار غزيرة
11:54 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق ويٌطلق الإنذار الأحمر لـ 10 مساءً

7غ77
11:45 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة لـ 0.4% هذا العام

87978
11:41 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

المملكة تعزي حكومة وشعب العراق في ضحايا حريق إحدى قاعات الأفراح

المدير السيء
11:25 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

كيف تتخلص من مديرك السيء في 5 خطوات؟

جوجل كلاود
11:06 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

من مرأب السيارات إلى إدارة العالم.. 12 سرًا عن حياة "جوجل"