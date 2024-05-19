الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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بمشاركة 43 جهة.. "منشآت" تنظم أسبوع التمويل مع برامج تمويلية وتوعوية

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منشآت
أ أ
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تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غدًا فعاليات "أسبوع التمويل" بالتعاون مع البنوك خلال الفترة من 19 -23 مايو الحالي.

ويكون ذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.اضافة اعلان
 ويسلط "أسبوع التمويل" الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التمويلية التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزز نمو مشاريعهم وتوسعها.

مجموعة من أبرز الخبراء

كما يستضيف "أسبوع التمويل" في مجالس دعم المنشآت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

يأتي من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".

الذين سيناقشون أبرز التحديات التي تواجه المنشآت في الحصول على التمويل المناسب وأبرز المنتجات التمويلية الحديثة في القطاع.

وتتضمن فعاليات الأسبوع حضور أكثر من 43 جهة حكومية وتمويلية لعرض خدماتهم ومبادراتهم ومنتجاتهم التمويلية أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض الحصرية خلال الأسبوع.

رفع مستوى المعرفة لدى روّاد الأعمال

 وتُقدم خلال الأسبوع العديد من اللقاءات الحضورية والافتراضية وقصص النجاح في المجال؛ للإسهام في رفع مستوى المعرفة لدى روّاد الأعمال من خلال التعريف بحلول التمويل ومتطلبات الحصول عليه، إلى جانب تقديم الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

 وسيشهد أسبوع التمويل توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت وعددٍ من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة.

يأتي ذلك بهدف عقد برامج تمويلية وتوعوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ والإسهام في معالجة التحديات التي تواجهها دعماً لتوسعها ونمو أعمالها.
وتدعو منشآت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل، التسجيل عبر هذا الرابط: (اضغط هنا) للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.

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