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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 25 مارس.. عيار 22 يُسجل 240 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 25 من مارس، حيث شهدت استقرارًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 262.19 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 240.34 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 229.42 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 196.65 ريال، ووصل الذهب عيار 14 سعر 152.95 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            262.19 ريال
الذهب عيار 22            240.34 ريال
الذهب عيار  21            229.42 ريال
الذهب عيار  18             196.65 ريال     
الذهب عيار  14             152.95 ريال
الذهب عيار 12               131.10 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,154 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,835 ريال
أسعار كيلو الذهب    262,190  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           262.19 ريال
الذهب عيار 22            240.34 ريال
الذهب عيار  21            229.42 ريال
الذهب عيار  18            196.65 ريال     
الذهب عيار  14            152.95 ريال
الذهب عيار 12               131.10 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,154 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,835 ريال
أسعار كيلو الذهب    262,190  ريال  

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