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أرامكو تُنهى صفقة الاستحواذ على "فالفولين" بـ 2.65 مليار دولار

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
أ أ
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استعرض النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي، إطلاق منتجات زيوت التشحيم للعلامة التجارية (فالفولين).اضافة اعلان
والتي استحوذت عليها أرامكو السعودية من خلال إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، بهدف أن تصبح أرامكو السعودية واحدة من أبرز العلامات التجارية المتكاملة في العالم بمجال زيوت التشحيم.


إنهاء صفقة فالفولين بـ 2.65 مليار دولار

وأكملت أرامكو السعودية صفقة الاستحواذ على شركة فالفولين للمنتجات العالمية (فالفولين غلوبال أوبريشن) التابعة لشركة فالفولين الأمريكية وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار.
وقال مفتي: لا شك في أن هذا الاستحواذ سيؤدي إلى تعزيز حضور أرامكو السعودية العالمي في سوق زيوت التشحيم، كما يتيح الاستفادة المثلى من قدراتنا العالمية على صعيد إنتاج زيوت الأساس.
فضلًا عما يمثله من فرصة مشجعة لتعزيز علاقتنا مع الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتصريحاته لـ "الرياض".


العلامات التجارية متعددة الجنسيات

وذلك من خلال توسيع نطاق حضور (فالفولين غلوبال أوبريشن) كإحدى الشركات الرائدة بين العلامات التجارية متعددة الجنسيات لزيوت التشحيم، وهي المكانة التي شغلتها لأكثر من قرن ونصف.
تهدف أرامكو السعودية من خلال هذا الاستحواذ، الذي يأتي بعد توقيع الشركتين اتفاقية الشراء المعلن عنها في الأول من أغسطس 2022، أن تصبح واحدة من أبرز العلامات التجارية بمجال زيوت التشحيم.


شبكة التصنيع والتوزيع القوية

وتسعى أرامكو للاستفادة من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين.
إضافة إلى شراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد إلى 150 عامًا.
من المتوقع أن تصبح أرامكو السعودية بعد هذا الاستحواذ واحدة من أبرز العلامات التجارية المتكاملة في العالم بمجال زيوت التشحيم.


ميزات إستراتيجية للاستفادة من نقاط القوة

وأضاف، سوف تتمتع مجموعة زيوت التشحيم فالفولين بميزات إستراتيجية للاستفادة من نقاط القوة لكلتا العلامتين التجاريتين فالفولين وأرامكو السعودية.
وتواصلان مساعيهما الدؤوبة في البحث والابتكار، وبدخول منتجات فالفولين إلى المملكة، انطلقت مراكز الخدمة السريعة للمركبات Valvoline Express Care في أعمالها ابتداءً بأول موقع لها بمدينة الخبر في سبتمبر 2023.
 كما تقدم خدمات متميزة وعالية الجودة لأصحاب المركبات، تشمل تغيير الزيت بالكامل وخدمات الصيانة الخفيفة الأخرى.

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