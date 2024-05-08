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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى سارة من شركة "الاتصالات السعودية" لهؤلاء

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات السعودية
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي، توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% على المساهمين (ما يعادل 0.4 ريال لكل سهم)، وذلك عن الربع الأول 2024، على النحو التالي:اضافة اعلان

توزيعات الأرباح النقدية من الاتصالات السعودية - الربع الأول 2024

- رأس المال الحالي: 50000 مليون ريال.
- عدد الأسهم الحالي: 5000 مليون سهم.
- إجمالي الأرباح الموزعة: 1993.80مليون ريال.
- نسبة التوزيع: 4% (ما يعادل 0.4 ريال لكل سهم).
- تاريخ الاستحقاق: 21مايو 2024 (والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق).
- موعد صرف الأرباح: 10يونيو 2024.
ملاحظة: (عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4984.50 مليون سهم).

توزيع الأرباح

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 15.49 مليون سهم حتى تاريخه.
وبيّنت أن التوزيعات تأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة 3 سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021.
إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 أغسطس 2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.

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