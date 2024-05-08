بشرى سارة من شركة "الاتصالات السعودية" لهؤلاء

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي، توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% على المساهمين (ما يعادل 0.4 ريال لكل سهم)، وذلك عن الربع الأول 2024، على النحو التالي:





توزيعات الأرباح النقدية من الاتصالات السعودية - الربع الأول 2024



توزيع الأرباح



- رأس المال الحالي: 50000 مليون ريال.- عدد الأسهم الحالي: 5000 مليون سهم.- إجمالي الأرباح الموزعة: 1993.80مليون ريال.- نسبة التوزيع: 4% (ما يعادل 0.4 ريال لكل سهم).- تاريخ الاستحقاق: 21مايو 2024 (والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق).- موعد صرف الأرباح: 10يونيو 2024.ملاحظة: (عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4984.50 مليون سهم).وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 15.49 مليون سهم حتى تاريخه.وبيّنت أن التوزيعات تأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة 3 سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021.إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 أغسطس 2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.