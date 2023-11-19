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أرامكو تعلن أهداف توظيف إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
أ أ
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أكدت شركة أرامكو على أن إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي يلعب دورًا رئيسًا في الثورة الصناعية الرابعة بحيث يربط بين مجموعة من الحواسيب والآلات والأنظمة.اضافة اعلان
وأشارت على صفحتها الرسمية في منصة "إكس" إلى أن إنترنت الأشياء يمكنها من جمع البيانات وتحليلها وتبادلها بشكل ذاتي.


تحقيق 4 أهداف من إنترنت الأشياء

وقالت الشركة إنها تعمل على توظيف إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي في أعمالنا بهدف:
1ـ تحسين الموثوقية.
2ـ تعزيز كفاءة رأس المال.
3ـ تعزيز الاستدامة.
4ـ زيادة فوائد الصحة، والسلامة، والأمن، والبيئة.


تحقيق التبادل المعرفي بين الشركاء

وأكدت الشركة على أنها تسعى إلى تحقيق التبادل المعرفي بين الشركاء والمستثمرين في هذا المجال داخل المملكة وحول العالم.
ويعمل التحوّل الرقمي على إزالة الفوارق بين المجالات المادية، والرقمية، والحيوية. فتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من الحوسبة السحابية، إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تحوي تأثيرات تعيد تشكيل كل جوانب حياتنا.


ثورة في آلية إمداد العالم بالطاقة

ويُحدث التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز ثورة في آلية إمداد العالم بالطاقة، وتسعى الشركة، من خلال استخدام مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف مجالات أعمالها، إلى تلبية حاجة العالم من الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تحسين الإنتاجية والحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن إنتاج جيل المستقبل من المواد والمنتجات.

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