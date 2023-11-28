الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أرامكو تتفوق على "أبل" و"جوجل" في الربحية عام 2023

ارامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف تقرير حديث أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، هي الشركة الأكثر ربحية في العالم عام 2023، وليست شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل “أبل” أو “جوجل”.اضافة اعلان

صافي أرباح أرامكو في 2022

وأعلنت أرامكو في العام الماضي، عن صافي دخل قدره 161.1 مليار دولار، وهو أعلى ربح سنوي لها كشركة مدرجة.
وتعتمد هذه الربحية الهائلة على مبيعات بقيمة 592 مليار دولار من النفط والبتروكيماويات، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمبيعات العام السابق التي بلغت 400 مليار دولار.

أرامكو الأكثر ربحية على الإطلاق في أغسطس

صنفت مجلة “فورتشن” شركة أرامكو السعودية باعتبارها الشركة الأكثر ربحية على الإطلاق في أغسطس.
ووصلت إيرادات أرامكو السعودية في عام 2022، إلى 604.4 مليار دولار، بقيمة سوقية تبلغ 2.1 تريليون دولار.



المملكة تمتلك الحصة العظمى من أرامكو

وتمتلك حكومة المملكة الحصة العظمى من شركة أرامكو، على الرغم من طرح حصة في السوق المالية عام 2019.
وواصلت “أرامكو” في الربع الثالث، إظهار متانة مالية قوية، وأعلنت عن دخل صافي قدره 32.6 مليار دولار وتدفق نقدي حر قدره 20.3 مليار دولار.

قوة الوضع المالي لأرامكو

وبلغت نسبة المديونية -7.6% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، مما يعكس الوضع المالي القوي للشركة.
وكانت هذه النتائج جزءًا من إستراتيجية أوسع للتوسع والتنويع، بما في ذلك الدخول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وخطط لدخول سوق أمريكا الجنوبية من خلال عمليات الاستحواذ على قطاع التجزئة.

التزام أرامكو بتلبية احتياجات العملاء

وأكد أمين الناصر، رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي، التزام الشركة بتطوير نموذج أعمالها وتلبية احتياجات العملاء.
وشدد الناصر على أهمية الاستثمار عبر سلسلة الهيدروكربونات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين العمليات وتطوير حلول الطاقة الناشئة.



أرباح أبل خلال 3 أشهر

ويحقق عمالقة التكنولوجيا أبل وجوجل أيضًا أرباحًا كبيرة، وإن لم تكن بنفس مستوى أرامكو. بالنسبة للربع المنتهي في 30 يونيو.
أعلنت شركة أبل عن دخل صافي قدره 19.88 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 2.26٪ على أساس سنوي.

اقرأ أيضا

بنك التنمية الاجتماعية
11:18 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

أسعار العملات الريال
11:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 4.10 ريال

صندوق الاستثمارات العامة
10:51 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"الاستثمارات العامة" وكوريا للتأمين يتفقان على تأمين قرض بـ 5 مليارات دولار

أسعار الذهب
10:01 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 243 ريالاً

اقرأ أيضا

127.6 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة جديدة في المملكة

انخفاض مؤشر سوق الأسهم 9.68 نقطة بعد تداولات بـ 5 مليارات ريال

وزير الموارد: دخول 167 ألف مواطن سوق العمل في 12 شهر فقط

الميزان التجاري للمملكة يقفز 101% في شهرين

"ساما": ارتفاع عقود التمويل الإسلامية إلى 2079 مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ارامكو السعودية 7:57 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

أرامكو تُنهى صفقة الاستحواذ على "فالفولين" بـ 2.65 مليار دولار

ارامكو السعودية 11:44 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

أرامكو تعلن أهداف توظيف إنترنت الأشياء في القطاع الصناعي

images 4:22 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

بتداول 6.4 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11081.97 نقطة

ارامكو السعودية 4:36 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أرباح أرامكو تعادل أكبر 5 شركات طاقة في العالم مجتمعة

اقرأ أيضا

أسعار العملات الريال
10:50 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يُسجل 4.73 ريالًا

اسعار الذهب3
10:17 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 212 ريالاً

التسوق الإلكتروني
4:01 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أرقام قياسية.. 9.8 مليار دولار إنفاق المستهلكين على التسوق الإلكتروني

المملكة والصين
4:48 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

الأقوى عالميا.. 120 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

بنك التنمية الاجتماعية
11:18 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

أهم 10
10:42 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي وقصة أول طائرة بالمملكة

الراتب - ريال 0 عملة
10:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف المعاشات لمستفيدي التأمينات لشهر نوفمبر

887
9:50 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة السعودية الـ 22 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الضمان الاجتماعي المطور
9:07 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الأهلية

الوحداث المدنية 5
8:26 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أماكن تواجد ومواعيد عمل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية 1445