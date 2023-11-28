أرامكو تتفوق على "أبل" و"جوجل" في الربحية عام 2023

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كشف تقرير حديث أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، هي الشركة الأكثر ربحية في العالم عام 2023، وليست شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل “أبل” أو “جوجل”. اضافة اعلان





صافي أرباح أرامكو في 2022



أرامكو الأكثر ربحية على الإطلاق في أغسطس



المملكة تمتلك الحصة العظمى من أرامكو



قوة الوضع المالي لأرامكو



التزام أرامكو بتلبية احتياجات العملاء



أرباح أبل خلال 3 أشهر



وأعلنت أرامكو في العام الماضي، عن صافي دخل قدره 161.1 مليار دولار، وهو أعلى ربح سنوي لها كشركة مدرجة.وتعتمد هذه الربحية الهائلة على مبيعات بقيمة 592 مليار دولار من النفط والبتروكيماويات، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمبيعات العام السابق التي بلغت 400 مليار دولار.صنفت مجلة “فورتشن” شركة أرامكو السعودية باعتبارها الشركة الأكثر ربحية على الإطلاق في أغسطس.ووصلت إيرادات أرامكو السعودية في عام 2022، إلى 604.4 مليار دولار، بقيمة سوقية تبلغ 2.1 تريليون دولار.وتمتلك حكومة المملكة الحصة العظمى من شركة أرامكو، على الرغم من طرح حصة في السوق المالية عام 2019.وواصلت “أرامكو” في الربع الثالث، إظهار متانة مالية قوية، وأعلنت عن دخل صافي قدره 32.6 مليار دولار وتدفق نقدي حر قدره 20.3 مليار دولار.وبلغت نسبة المديونية -7.6% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، مما يعكس الوضع المالي القوي للشركة.وكانت هذه النتائج جزءًا من إستراتيجية أوسع للتوسع والتنويع، بما في ذلك الدخول إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وخطط لدخول سوق أمريكا الجنوبية من خلال عمليات الاستحواذ على قطاع التجزئة.وأكد أمين الناصر، رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي، التزام الشركة بتطوير نموذج أعمالها وتلبية احتياجات العملاء.وشدد الناصر على أهمية الاستثمار عبر سلسلة الهيدروكربونات والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين العمليات وتطوير حلول الطاقة الناشئة.ويحقق عمالقة التكنولوجيا أبل وجوجل أيضًا أرباحًا كبيرة، وإن لم تكن بنفس مستوى أرامكو. بالنسبة للربع المنتهي في 30 يونيو.أعلنت شركة أبل عن دخل صافي قدره 19.88 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 2.26٪ على أساس سنوي.