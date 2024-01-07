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7 جهات تناقش أوضاع العمالة المنزلية وفق المعايير الدولية

العمالة المنزلية
العمالة المنزلية
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ناقشت 7 جهات حكومية وخاصة، وضع العمالة المنزلية والخدمات المقدمة لها وفق المعايير الدولية، بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

مناقشة وضع العمالة المنزلية في المملكة

عقد الاجتماع برئاسة مدير فرع الوزارة، فواز بن سعيد المالكي، وبحضور مدير شرطة المنطقة، اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وعدد من القيادات في الجوازات.
حضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، والشؤون الصحية ، وحضور مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض، سعود الشلوي، وممثل إيواء العاملات في القطاع الخاص.

ضوابط الخدمات الأساسية للعمالة المنزلية

وجرى خلال الاجتماع استعراض ضوابط الخدمات الأساسية التي تشمل استقبال العمالة من المطارات وتقديم خدمات الاستضافة والرعاية الصحية والحقوق الشخصية كافة.
وسعى الاجتماع إلى توفير بيئة نموذجية لمواقع إيواء العمالة، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للعمالة المنزلية وفق المعايير الدولية.

شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة

من جهتها، أوضحت المديرية العامة للجوازات بعض شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة، وذلك ضمن الشروط العامة لسفر المقيمين لخارج المملكة.
وكشفت "الجوازات" عبر حسابها على منصة "إكس" أن من شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة: صلاحية التأشيرة وموقف صاحب العمل.
وقالت: "بإمكان المقيم السفر، ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية، وهوية مقيم سارية، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

موافقة صاحب العمل شرط "المتعددة"

وأضافت، في حال إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة للعامل المنزلي يُشترط مرافقة صاحب العمل عند المغادرة".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "أرغب في سفر إلى البحرين ومعانا خادمة !!ما هي إجراءات استخراج التأشيرة وما هي الشروط؟".

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