7 جهات تناقش أوضاع العمالة المنزلية وفق المعايير الدولية

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ناقشت 7 جهات حكومية وخاصة، وضع العمالة المنزلية والخدمات المقدمة لها وفق المعايير الدولية، بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض. اضافة اعلان





مناقشة وضع العمالة المنزلية في المملكة



ضوابط الخدمات الأساسية للعمالة المنزلية



شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة



موافقة صاحب العمل شرط "المتعددة"



عقد الاجتماع برئاسة مدير فرع الوزارة، فواز بن سعيد المالكي، وبحضور مدير شرطة المنطقة، اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وعدد من القيادات في الجوازات.حضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، والشؤون الصحية ، وحضور مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض، سعود الشلوي، وممثل إيواء العاملات في القطاع الخاص.وجرى خلال الاجتماع استعراض ضوابط الخدمات الأساسية التي تشمل استقبال العمالة من المطارات وتقديم خدمات الاستضافة والرعاية الصحية والحقوق الشخصية كافة.وسعى الاجتماع إلى توفير بيئة نموذجية لمواقع إيواء العمالة، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للعمالة المنزلية وفق المعايير الدولية.من جهتها، أوضحت المديرية العامة للجوازات بعض شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة، وذلك ضمن الشروط العامة لسفر المقيمين لخارج المملكة.وكشفت "الجوازات" عبر حسابها على منصة "إكس" أن من شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة: صلاحية التأشيرة وموقف صاحب العمل.وقالت: "بإمكان المقيم السفر، ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية، وهوية مقيم سارية، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.وأضافت، في حال إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة للعامل المنزلي يُشترط مرافقة صاحب العمل عند المغادرة".جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "أرغب في سفر إلى البحرين ومعانا خادمة !!ما هي إجراءات استخراج التأشيرة وما هي الشروط؟".