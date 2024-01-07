توضيح عاجل من "الجوازات" بخصوص سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة

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أوضحت المديرية العامة للجوازات بعض شروط سفر العمالة
المنزلية لخارج المملكة، وذلك ضمن الشروط العامة لسفر المقيمين لخارج المملكة.
شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكةوكشفت "الجوازات" عبر حسابها على منصة
"إكس" أن من شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة: صلاحية التأشيرة
وموقف صاحب العمل.
وقالت: " بإمكان المقيم السفر، ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية، وهوية مقيم سارية، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد، وفي حال إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة للعامل المنزلي يُشترط مرافقة صاحب العمل عند المغادرة".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "أرغب في سفر إلى البحرين ومعانا خادمة !!ما هي إجراءات استخراج التأشيرة وما هي الشروط؟".
وعليكم السلام، بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية وهوية مقيم سارية ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد، وفي حال إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة للعامل المنزلي يشترط مرافقة صاحب العمل عند المغادرة. سعدنا بتواصلك— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 5, 2024
خطوات تجديد جواز السفر للمرافقين إلكترونيًا
- ادخل منصة أبشر (من هنـــا).
- اختار خدمات أفراد الأسرة.
- انقر على خدمات.
- انقر على تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.
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خطوات تجديد جواز السفر للعمالة إلكترونيًا- أدخل على أبشر (من هنــا).
- انقر على خدمات العمالة.
- أختار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.
شروط سفر الخادمة مع كفيلها
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر (من هنا).
- اختيار خدمات التأشيرات من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الشخص الذي ترغب في عمل التأشيرة له (خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي).
- أدخل البيانات المطلوبة.
- اختر أيقونة (إصدار تأشيرة خروج وعودة).
- يمكنك طباعة التأشيرة.