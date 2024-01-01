الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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طريقة إصدار وتجديد ومعرفة تفاصيل رخص العمل عبر "قوى"

منصة قوى
منصة "قوى"
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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن لصاحب العمل معرفة تفاصيل رخص الموظفين من خلال قائمة الموظفين.اضافة اعلان

يحق للموظف الاطلاع على تفاصيل رخصته عبر "قوى"

وأكدت الوزارة على أنه يمكن للموظف معرفة تفاصيل رخصته من خلال حسابه الشخصي في قوى.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "إذ كان باقي على رخصة العمل 6 أشهر هل أقدر أجددها؟

إصدار رخصة العمل لغير المواطنين

في حال قمت بتوظيف أشخاص غير مواطنين، يتوجب عليك إصدار رخصة عمل في غضون 90 يوماً من وصولهم إلى المملكة.
وتعتبر هي الخطوة الأولى ومتطلب رئيس للحصول على رقم الإقامة (تصريح إقامة) لغير المواطنين.
ويمكنك تقديم طلب للحصول على رخصة عمل من خلال خدمة رخص العمل عبر منصة قوى.

ما تكلفة رخص العمل؟

رخص العمل مجانية لأول ثلاثة أشهر، بعد هذه الفترة، يجب تجديدها ودفع الرسوم على حسب قائمة التسعير أدناه:
100 ر.س سنوياً لكل موظف غير سعودي في منشأتك دائماً.
700  ريال شهرياً لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين.
800  ريال شهرياً للموظفين غير السعوديين الذين يزيدون عن عدد الموظفين السعوديين.

كيفية إصدار أو تجديد رخصة العمل

يمكنك إصدار رخصة العمل غير السعودي بعد الحصول على رقم الحدود الخاص به عند دخوله للمملكة بتأشيرة العمل الدائمة.

لإصدار الرخصة، يرجى اتباع الخطوات التالية:
1ـ تسجيل الدخول إلى حساب الأعمال.
2ـ الذهاب إلى صفحة الخدمات وتحديد رخص العمل.
3ـ اختيار إصدار أو تجديد رخصة العمل في الجزء العلوي على يمين الصفحة.
4ـ حدد الموظف (أو الموظفين) الذي ترغب في إصدار رخصة العمل الخاصة به باختيار مربع الاختيار المجاور لأسماء الموظفين، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

اختيار فترة الصلاحية وفقًا لمهنة الموظف

5ـ اختيار فترة الصلاحية لكل رخصة عمل - 3، 6، 9، أو 12 شهرًا، وفقًا لمهنة الموظف واحتياجات عملك.
6ـ استعراض تفاصيل الرسوم لكل من رخص العمل المطلوبة والمنتهية صلاحيتها إذا كان ذلك مطلوبًا.
ـ مراجعة ملخص الطلب والدفع.
7ـ بمجرد الانتهاء من المراجعة، حدد طريقة الدفع - إما عبر محفظة قوى أو رقم سداد – وحدد مربع الاختيار المجاور لشروط وأحكام منصة قوى.
8ـ تأكيد الدفع.

كم مدة صلاحية رخص العمل؟

يمكن أن تكون رخص العمل صالحة لفترة مختارة: 3، 6، 9 أو 12 شهراً، بالإضافة إلى ذلك بعض المهن تحدد فترة صلاحيتها، ويمكنك فقط تحديد الفترة المصرح بها للتجديد.

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