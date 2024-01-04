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تنبيه مهم من "قوى" حول تجديد رخصة العمل للموقوفين

منصة قوى
منصة قوى
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كشفت وزارة الموارد البشرية، عما إذا كان يتعين على الموقوف عن العمل دفع المقابل المالي بأثر رجعي لرخص العمل السابقة كشرط لتجديد رخصة العمل.

 

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وقالت منصة "قوى" عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "نفيدكم أن المترتبات تنتقل لصاحب العمل الجديد في حال أن الموظف عليه بلاغ انقطاع (تغيب) أو أن المنشأة السابقة تحت الإجراء".
وأوضحت أن "جميع التفاصيل ستظهر قبل إتمام طلب النقل"

تجديد رخص العمل

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إصدار رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة عبر الخطوات التالية.
سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.
اختر خدمة (إصدار رخصة عمل).
اختر العمالة التي ستقوم بإصدار أو تجديد الرخصة لهم.
يحسب النظام المقابل المالي، ومن ثم انقر على (إرسال).
يرسل النظام رقم سداد إلى نظام سداد، ويتم إضافة الطلب وتكون حالة الطلب (قيد السداد).
سدد المبلغ المطلوب بناء على رقم السداد، ويصلك إشعار، ويبلغ (سداد) النظام بسداد المبلغ الخاص برقم السداد.
يرسل النظام رخص العمل إلى مركز المعلومات الوطني.

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