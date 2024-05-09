3 قنوات.. هل يمكن سداد دفعة الإيجار بالفيزا؟

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حددت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، طرق سداد دفعات الإيجار.

وردًا على استفسار: هل يمكن سداد دفعة الإيجار بالفيزا؟، أجابت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "نود إفادتك بأن قنوات الدفع المتاحة عبر المنصة (مدى ، سداد ، أبل باي)".



حياك الله

نود إفادتك بأن قنوات الدفع المتاحه عبر المنصة ( مدى ، سداد ، أبل باي )

نسعد بخدمتك — إيجار (@ejar_sa) May 9, 2024

سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.- اختيار العقد من القائمة الجانبية.- الضغط على "إجراء دفعة".- الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.- إدخال المبلغ المطلوب دفعه.- تأكيد الطلب.- تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة".الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.حدد الجهة المفوترة.تدوين رقم العقد.إدخال رقم الحساب.تحديد المبلغ المستحق.دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.توثيق الدفعات المالية.وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.الحد من عمليات الاحتيال العقاري.تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.