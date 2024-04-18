عاجل.. إيجار يوضح.. تم تحويل المبلغ على حسابي منذ 25 رمضان ولم يصل حتى اليوم

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كشفت منصة "إيجار" عن الإجراء المتعلق باسترداد قيمة الإيجار.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: "تم تحويل المبلغ على حسابي منذ 25 رمضان ولم يصل حتى اليوم؟"، أجابت منصة "إيجار" عبر حسابها في منصة "إكس"، بأنه "يتم استرداد المبلغ من المحفظة إلى الحساب البنكي خلال 5 أيام عمل باستثناء الجمعة والسبت".



حياك الله

يتم استرداد المبلغ من المحفظة إلى الحساب البنكي خلال 5 أيام عمل بإستثناء الجمعة والسبت

نسعد بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) April 17, 2024

الدفعة الإيجارية



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد و Apple pay.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.- اختيار العقد من القائمة الجانبية.- الضغط على "إجراء دفعة".- الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.- إدخال المبلغ المطلوب دفعه.- تأكيد الطلب.- تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:- الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".- اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.- الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.- إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.- تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:- الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.- اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.- النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.- حدد الجهة المفوترة.- تدوين رقم العقد.- إدخال رقم الحساب.- تحديد المبلغ المستحق.- دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.- توثيق الدفعات المالية.- عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.- بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.- الحد من عمليات الاحتيال العقاري.- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.