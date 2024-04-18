عاجل.. إيجار يوضح.. تم تحويل المبلغ على حسابي منذ 25 رمضان ولم يصل حتى اليوم

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كشفت منصة "إيجار" عن الإجراء المتعلق باسترداد قيمة الإيجار.
وردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: "تم تحويل المبلغ على حسابي منذ 25 رمضان ولم يصل حتى اليوم؟"، أجابت منصة "إيجار" عبر حسابها في منصة "إكس"، بأنه "يتم استرداد المبلغ من المحفظة إلى الحساب البنكي خلال 5 أيام عمل باستثناء الجمعة والسبت".
حياك الله— إيجار (@ejar_sa) April 17, 2024
يتم استرداد المبلغ من المحفظة إلى الحساب البنكي خلال 5 أيام عمل بإستثناء الجمعة والسبت
نسعد بخدمتك.
الدفعة الإيجاريةوتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد و Apple pay.
سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:
- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.
- اختيار العقد من القائمة الجانبية.
- الضغط على "إجراء دفعة".
- الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.
- إدخال المبلغ المطلوب دفعه.
- تأكيد الطلب.
- تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".
سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple payفيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:
- الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".
- اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.
- الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
- إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
- تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".
خطوات سداد الإيجار عبر سدادفيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:
- الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
- اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
- النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
- حدد الجهة المفوترة.
- تدوين رقم العقد.
- إدخال رقم الحساب.
- تحديد المبلغ المستحق.
- دفع الفاتورة.
مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:
- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
- توثيق الدفعات المالية.
- عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.
- بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.
- رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
- الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.