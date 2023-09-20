3 أشياء لا تفوتك عند الحجز للعمرة

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قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح للمعتمرين بخصوص الحجز الإلكتروني لأداء العمرة.

وقالت: الحجز المسبق والالتزام به، يساعد على أداء عمرة ميسّرة، ونصحت بالحرص عند الحجز على الآتي: اضافة اعلان

-تجنب أوقات الازدحام.

-الالتزام بالوقت المحدد.

-إبراز التصريح عند الوصول.

-في حال التأخير، يمكنك إلغاء الموعد وحجز آخر.



تطبيق نسك



ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.