3 أشياء لا تفوتك عند الحجز للعمرة

قدمت وزارة الحج والعمرة، نصائح للمعتمرين بخصوص الحجز الإلكتروني لأداء العمرة.
وقالت: الحجز المسبق والالتزام به، يساعد على أداء عمرة ميسّرة، ونصحت بالحرص عند الحجز على الآتي:
-تجنب أوقات الازدحام.
-الالتزام بالوقت المحدد.
-إبراز التصريح عند الوصول.
-في حال التأخير، يمكنك إلغاء الموعد وحجز آخر.
الحجز المسبق والالتزام به، يساعد على أداء عمرة ميسّرة.#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/ruNGNgAYj3— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 19, 2023
تطبيق نسكويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.