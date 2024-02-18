ينتهي قريبًا.. طريقة التقديم على وظائف "الضريبة والجمارك"

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أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس
فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك1 -
خبير ذكاء الأعمال.
2 - خبير التحليل الاقتصادي.
3 - أخصائي أول خدمات الموظفين.
4 - أخصائي ضمان الجودة والإنفاذ الجمركي.
5 - أخصائي رئيس لإدارة الموارد البشرية.
6 - خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT).
7 - ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب.
8 - مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تكنولوجيا المعلومات.
التخصصات المطلوبة-
القانون
- الاقتصاد
- الرياضيات
- علم البيانات
- الإحصائيات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- الدراسات القانونية
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم