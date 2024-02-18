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ينتهي قريبًا.. طريقة التقديم على وظائف "الضريبة والجمارك"

هيئة الزكاة والضريبة 0والجمارك
الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

1 - خبير ذكاء الأعمال.
2 - خبير التحليل الاقتصادي.
3 - أخصائي أول خدمات الموظفين.
4 - أخصائي ضمان الجودة والإنفاذ الجمركي.
5 - أخصائي رئيس لإدارة الموارد البشرية.
6 - خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT).
7 - ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب.
8 - مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تكنولوجيا المعلومات.

  التخصصات المطلوبة

- القانون
- الاقتصاد
- الرياضيات
- علم البيانات
- الإحصائيات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- الدراسات القانونية
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من مايو 2021 الموافق 23 من رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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