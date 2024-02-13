الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. براتب 5000 ريال.. "STC" تطرح وظائف بدون خبرة لكافة المؤهلات

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شركة الاتصالات
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أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل وظائف للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من "الرياض, المدينة المنورة، القصيم" لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

"STC" تطرح وظائف بدون خبرة لكافة المؤهلات

- ممثل خدمات العملاء - وظائف متعددة

شروط التقديم على وظائف مراكز الاتصالات

- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس".
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يوميًا بمناوبات متغيرة "24 ساعة".

المزايا

- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التأمين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء .
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين.
- العمل شفتات الشباب "8 ساعات خلال الـ 24 ساعة"
- راتب شهري يبدأ من "4,000 - 5,000" فأعلى "يحدد حسب كل مشروع".
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة  3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي إنترنت.
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.  
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية "الترقيات" بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط .

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).


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