ينتهي قريبًا.. رابط وطريقة التقديم على برنامج "المالية" المنتهي بالتوظيف

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كشفت
وزارة المالية، عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل المتميزين لمدة "12 شهرًا
والمنتهي بالتوظيف للخريجين من حملة البكالوريوس على النحو التالي:
رابط
وطريقة التقديم على برنامج "المالية" المنتهي بالتوظيف-
مكافأة شهرية مجزية.
المزايا
- منح درجتين إضافيتين عند التعيين.
- التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
- اكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية.
شروط
الالتحاق
- التفرغ التام.
- الانتظام دراسيًا.
- معادلة الشهادات الخارجية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
- لا يقل معدل التخرج عن "4 من 5" أو "3 من 4" أو ما يعادلهم.
- الحصول على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله.
- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات "المالية، المحاسبة والضرائب".
أهداف
البرنامج-
تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة.
- إيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكوادر الوطنية الشابة.
- تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علميًا وتأهيلهم وظيفيًا.
طريقة
التقديموبدأ
التقديم الأحد 1445/8/15هـ (الموافق 2024/2/25م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)
ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ (الموافق 2024/3/10م).
نبذة
عن البرنامجويعمل
البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة
12 شهراً تنتهي بالتوظيف، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال
اجتيازهم البرنامج بنجاح.
ويسهم البرنامج في إيجاد فرص مثمرة للطاقات الوطنية الشابة، ويساعد على صقل تجربتها في فترة زمنية مختصرة، ويستهدف الكفاءات من الخريجين والخريجات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، وسينضم المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية إلى جانب التدريب على رأس العمل، في الوزارة.