ينتهي قريبًا.. رابط وطريقة التقديم على برنامج "المالية" المنتهي بالتوظيف

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كشفت وزارة المالية، عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل المتميزين لمدة "12 شهرًا والمنتهي بالتوظيف للخريجين من حملة البكالوريوس على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم على برنامج "المالية" المنتهي بالتوظيف

المزايا



شروط الالتحاق



أهداف البرنامج



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

