الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي قريبًا.. رابط وطريقة التقديم على برنامج "المالية" المنتهي بالتوظيف

تنزيل
وزارة المالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة المالية، عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل المتميزين لمدة "12 شهرًا والمنتهي بالتوظيف للخريجين من حملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على برنامج "المالية" المنتهي بالتوظيف
المزايا

- مكافأة شهرية مجزية.
- منح درجتين إضافيتين عند التعيين.
- التوظيف بعد اجتياز البرنامج بنجاح.
- اكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية.

شروط الالتحاق


- التفرغ التام.
- الانتظام دراسيًا.
- معادلة الشهادات الخارجية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
- لا يقل معدل التخرج عن "4 من 5" أو "3 من 4" أو ما يعادلهم.
- الحصول على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله.
- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات "المالية، المحاسبة والضرائب".

أهداف البرنامج

- تطوير مهارات المشاركين وإكسابهم الخبرة والمعرفة.
- إيجاد فرص تدريبية ووظيفية للكوادر الوطنية الشابة.
- تمكين الكوادر الوطنية الشابة المميزة علميًا وتأهيلهم وظيفيًا.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم الأحد 1445/8/15هـ (الموافق 2024/2/25م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ (الموافق 2024/3/10م).

نبذة عن البرنامج

ويعمل البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة؛ من خلال التدريب لدى الوزارة لمدة 12 شهراً تنتهي بالتوظيف، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح.


ويسهم البرنامج في إيجاد فرص مثمرة للطاقات الوطنية الشابة، ويساعد على صقل تجربتها في فترة زمنية مختصرة، ويستهدف الكفاءات من الخريجين والخريجات الذين لم يمضِ على تخرجهم أربع سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، وسينضم المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية إلى جانب التدريب على رأس العمل، في الوزارة.

اقرأ أيضا

عاجل.. توضيح من "التأمينات" بشأن عدم إضافة الموظف الجديد لمكتب العمل أو "قوى"

عاجل.. هل يحق للبنك خصم مبلغ تمويلي من حساب المواطن في يوم الجمعة؟

عاجل.. هل ينقطع حساب المواطن حال قيام المستفيد بتأجير عقاره

الشروط وطريقة التقديم.. "سدايا" تتيح التسجيل في 4 معسكرات تدريبية في مجال إدارة البيانات

روشن التابعة لصندوق الاستثمارات تعلن عن طرح عشرات الوظائف الشاغرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة والضريبة 0والجمارك 8:28 ص الأحد، 18 فبراير 2024

ينتهي قريبًا.. طريقة التقديم على وظائف "الضريبة والجمارك"

جامعة تبوك 10:31 م الإثنين، 05 فبراير 2024

وظائف صحية وفنية.. فتح باب التقديم في جامعة تبوك غدًا

فرص وظائف 8:17 م الأحد، 04 فبراير 2024

دورات مجانية (عن بُعد) من جهات حكومية في عدة مجالات تدريبية

jobs-saudi-jobs-annonce-2023-ksafora 9:26 ص الأحد، 04 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل