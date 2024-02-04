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دورات مجانية (عن بُعد) من جهات حكومية في عدة مجالات تدريبية

فرص وظائف
أرشيفية
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نقدم لكم في هذه السطور ملخصًا لدورات تدريبية مجانية من (جهات حكومية) تُقام (عن بُعد) في عدة مجالات تدريبية.
الدورات التدريبية المجانية:
1- وزارة المالية (عدد 8 دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب مع شهادة إتمام):
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2- منصة دروب (عدد 8 دورات لغة إنجليزية مجانية مع شهادة إتمام):
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3-  صندوق هدف (دورة مجانية في برنامج جداول البيانات Excel مع شهادة إتمام):
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4- وزارة الاتصالات (دورات تدريبية تخصصية مجانية متاحة للجميع عن بُعد):
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5-  أكاديمية منشآت (عدد 120 دورة تدريبية مجانية عن بُعد في عدة مجالات تدريبية):
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6- معهد الإدارة العامة (منصة إثرائي تقديم بعض الدورات التدريبية المجانية تُقام عن بُعد):
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7- منصة دروب (دورة تدريبية عن بُعد بعنوان كتابة المحتوى الإبداعي):
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8- أكاديمية منشآت (دورة الأمن السيبراني - برنامج إلكتروني مستمر عن بُعد):
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