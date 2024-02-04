دورات مجانية (عن بُعد) من جهات حكومية في عدة مجالات تدريبية

نقدم لكم في هذه السطور ملخصًا لدورات تدريبية مجانية من (جهات حكومية) تُقام (عن بُعد) في عدة مجالات تدريبية.
الدورات التدريبية المجانية:
1- وزارة المالية (عدد 8 دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب مع شهادة إتمام):
اضغط هنا
2- منصة دروب (عدد 8 دورات لغة إنجليزية مجانية مع شهادة إتمام):
اضغط هنا
3- صندوق هدف (دورة مجانية في برنامج جداول البيانات Excel مع شهادة إتمام):
اضغط هنا
4- وزارة الاتصالات (دورات تدريبية تخصصية مجانية متاحة للجميع عن بُعد):
اضغط هنا
5- أكاديمية منشآت (عدد 120 دورة تدريبية مجانية عن بُعد في عدة مجالات تدريبية):
اضغط هنا
6- معهد الإدارة العامة (منصة إثرائي تقديم بعض الدورات التدريبية المجانية تُقام عن بُعد):
اضغط هنا
7- منصة دروب (دورة تدريبية عن بُعد بعنوان كتابة المحتوى الإبداعي):
اضغط هنا
8- أكاديمية منشآت (دورة الأمن السيبراني - برنامج إلكتروني مستمر عن بُعد):
اضغط هنا