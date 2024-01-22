ينتهي غدًا.. طريقة وخطوات التقديم على وظائف مدنية بوزارة الدفاع

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كشفت
قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية في وزارة الدفاع عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف
المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف.
طريقة
وخطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع وأوضحت
أن الوظائف متاحة من خلال برنامج تشغيل وصيانة معدات القوات البرية للحاصلين على
درجة البكالوريوس في "اللغة الانجليزية" على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية:1 -
معلم لغة انجليزية - عدد (3).
المتطلبات:
حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية تربوي ويفضل خبرة مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
2 - - مترجم لغة انجليزية - عدد (1).
المتطلبات:
حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.