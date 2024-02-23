ينتهي غدًا.. رابط وطربقة التقديم على وظائف عسكرية برئاسة الحرس الملكي

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أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن استمرارالتقديم للإلتحاق بالوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة على رتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها فأعلى "رجال" على النحو التالي:



رابط وطربقة التقديم على وظائف عشكرية برئاسة الحرس الملكي



شروط القبول:



طريقة التقديم:

