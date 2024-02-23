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ينتهي غدًا.. رابط وطربقة التقديم على وظائف عسكرية برئاسة الحرس الملكي

وظائف - رئاسة الحرس الملكي
وظائف رئاسة الحرس الملكي
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أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن استمرارالتقديم للإلتحاق بالوظائف العسكرية في مختلف مناطق المملكة على رتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها فأعلى "رجال" على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطربقة التقديم على وظائف عشكرية برئاسة الحرس الملكي

- رتبة جندي: لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى (رجال) على تخصص (أمن وحماية).

شروط القبول:


- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة.
- ألا يقل طول المتقدم عن (175 سم) مع تناسق الطول مع الوزن.

طريقة التقديم:

وبدأ التقديم من الأحد 1445/8/8هـ (الساعة 1 مساءاً) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم السبت 1445/8/14هـ
ملاحظة: للإطلاع على البيانات الواجب توفرها لطلب الالتحاق (اضغط هنا).

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