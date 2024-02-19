الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الرابط والشروط.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، حسب المسميات والشروط التالية:

اضافة اعلان

وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد 
المسميات الوظيفية:

- ممرض
- فني تعقيم
- مخطط صيانة
- أخصائي تمري
- فني أجهزة طبية
- مشرف أمن وسلامة
- مهندس أجهزة طبية
- دكتور صيدلي إكلينيكي
- طبيب استشاري نساء وولادة
- مشرف حركة وخدمات عامة
- أخصائي متقدم مركز بيانات
- أخصائي مختبر أجنة وأطفال أنابيب
- أخصائي ضبط جودة في الصيانة
- أخصائي مسؤول حماية من الإشعاع
- أخصائي فني مساعد طبيب أسنان
- أخصائي فني إنتاج معمل أسنان
- أخصائي جودة في المجال طالبي
- مهندس صحة وسلامة مهنية
- معالج إشعاعي أخصائي غير طبيب
- أخصائي تقنية علوم الأعصاب
- أخصائي أول فيزياء العلاج الإشعاعي
- طبيب استشاري علاج الأورام بالإشعاع

التخصصات:

- السلامة
- الهندسة
- علم الأجنة
- هندسة طبية
- إدارة الأعمال
- إدارة الجودة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- الفيزياء الطبية
- نساء وولادة
- هندسة صناعية
- التشريح والأنسجة
- تقنية علم الأعصاب
- أو مايعادلهم

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية).
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
- أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
-  في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.
للإطلاع على تفاصيل الوظائف (اضغط هنا).

طريقة التقديم:

بدأ التقديم يوم الخميس 1445/8/5هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء 1445/8/10هـ.


اقرأ أيضا

توضيح من "إيجار" حول إلغاء عقد من طرف واحد

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للثانوية فأعلى

عاجل وبشرى للخريجين.. "الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة

عاجل.. حساب المواطن يوضح إذا تم استخراج سجل تجاري للزوجة كم سينقص من الدعم؟

عاجل.. "الجوازات" توضح طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الراتب -- ريال - الموارد 11:48 ص الأحد، 18 فبراير 2024

رواتب تنافسية وبدل سكن.. الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

تداول 8:39 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. راتب 14 ألف ريال.. "تداول" تُعلن عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف بهذه المميزات

غرفة الرياض 11:33 ص الإثنين، 29 يناير 2024

سارع بالتقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 1:11 م الخميس، 25 يناير 2024

راتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية شاغرة