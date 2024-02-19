الرابط والشروط.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد -
ممرض
المسميات
الوظيفية:
- فني تعقيم
- مخطط صيانة
- أخصائي تمري
- فني أجهزة طبية
- مشرف أمن وسلامة
- مهندس أجهزة طبية
- دكتور صيدلي إكلينيكي
- طبيب استشاري نساء وولادة
- مشرف حركة وخدمات عامة
- أخصائي متقدم مركز بيانات
- أخصائي مختبر أجنة وأطفال أنابيب
- أخصائي ضبط جودة في الصيانة
- أخصائي مسؤول حماية من الإشعاع
- أخصائي فني مساعد طبيب أسنان
- أخصائي فني إنتاج معمل أسنان
- أخصائي جودة في المجال طالبي
- مهندس صحة وسلامة مهنية
- معالج إشعاعي أخصائي غير طبيب
- أخصائي تقنية علوم الأعصاب
- أخصائي أول فيزياء العلاج الإشعاعي
- طبيب استشاري علاج الأورام بالإشعاع
التخصصات:- السلامة
- الهندسة
- علم الأجنة
- هندسة طبية
- إدارة الأعمال
- إدارة الجودة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- الفيزياء الطبية
- نساء وولادة
- هندسة صناعية
- التشريح والأنسجة
- تقنية علم الأعصاب
- أو مايعادلهم
الشروط
المطلوبة:-
أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية).
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
- أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
- في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.
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