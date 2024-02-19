الرابط والشروط.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى"، حسب المسميات والشروط التالية:





وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد

المسميات الوظيفية:



التخصصات :

الشروط المطلوبة:



طريقة التقديم:

