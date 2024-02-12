الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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لحملة الثانوية.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

معهد الرياض للتقنية
معهد الرياض للتقنية
أ أ
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أعلن معهد الرياض للتقنية بدء التقديم في الفصل التدريبي الثاني في (دبلوم الالكتروميكانيكا) مع (توظيف مباشر) و(مكافأة 4000 ريال) لخريجي الثانوية العامة.اضافة اعلان

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل دبلوم الالكتروميكانيكا:


1- مكافأة شهرية (4,000 ريال) أثناء التدريب.
2- توظيف مباشر.
3- تأمين طبي.
4- تسجيل بالتأمينات الاجتماعية.

الشروط للتقديم:


1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على الثانوية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 70٪.
3- أن لا تقل درجة القدرات عن 70 درجة.
4- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 23 سنة.
5- أن لا يكون موظف بالقطاع العام ولا الخاص.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1445/08/01هـ الموافق 2024/02/11م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/08/17هـ الموافق 2024/02/27م.

طريقة التقديم:


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