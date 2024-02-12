لحملة الثانوية.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلن معهد الرياض للتقنية بدء التقديم في الفصل التدريبي الثاني في (دبلوم الالكتروميكانيكا) مع (توظيف مباشر) و(مكافأة 4000 ريال) لخريجي الثانوية العامة.



واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





تفاصيل دبلوم الالكتروميكانيكا:



الشروط للتقديم:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

