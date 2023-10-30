سارع بالتقديم.. الحرس الوطني يطرح عشرات الوظائف للثانوية فأعلى

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح 58 وظيفة
متنوعة تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة".
وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
مجالات العمل- وظائف إدارية
- وظائف سائقين
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
- وظائف صحية
المؤهلات المطلوبة- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مناطق العمل- جدة
- الدمام
- الرياض
- الأحساء
- المدينة المنورة
طريقة التقديمالتقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).