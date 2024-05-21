الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التقديم متاح حالياً عبر هذا الرابط.. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح عدد (189) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في مقرها بمدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المجالات الوظيفية:


- وظائف إدارية
- وظائف سكرتارية
- وظائف مصممين
- وظائف مساعدين
- وظائف كاتبين
- وظائف فنية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- وظائف متعددة أخرى

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

نبذة عن الهيئة:


الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. هل يتوقف الدعم في الصندوق العقاري حال نقل المديونية من بنك إلى آخر

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي بالرياض للبكالوريوس فأعلى

هل يؤثر التسجيل في الضمان الاجتماعي على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات؟

خطوات الاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

عاجل.. ما مقدار الحد الأدنى والأعلى لدعم الأسرة في حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة-السوق-المالية-1 11:00 م الأحد، 19 مايو 2024

هيئة السوق المالية تعلن عن طرح وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فأعلى

جامعة الباحة 8:32 م السبت، 27 أبريل 2024

التقديم يبدأ غداً.. جامعة الباحة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

وزارة الدفاع 2:00 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى

البنك المركزي 8:02 م الأحد، 21 أبريل 2024

البنك المركزي السعودي يعلن عن بدء التوظيف للجنسين عبر برنامج تطوير الكفاءات