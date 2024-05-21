التقديم متاح حالياً عبر هذا الرابط.. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح عدد (189) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في مقرها بمدينة الرياض على النحو التالي:





المجالات الوظيفية:



الشروط العامة:



نبذة عن الهيئة:



طريقة التقديم:

