فرصة لهؤلاء.. الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني بـ"المالية"

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أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م في مختلف التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني لطلاب الجامعات



التخصصات المطلوبة



شروط التقديم في برنامج التدريب التعاوني



الوثائق المطلوبة



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

