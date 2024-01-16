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فرصة لهؤلاء.. الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني بـ"المالية"

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برنامج التدريب التعاوني
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أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م في مختلف التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني لطلاب الجامعات

التخصصات المطلوبة

- جميع التخصصات مطلوبة.

شروط التقديم في برنامج التدريب التعاوني 

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.
- أن لا يكون المتقدم متخرجًا وحقق متطلبات التدريب التعاوني.
- أن لا يقل المعدل التراكمي عن تقدير جيد جدًا (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

الوثائق المطلوبة

- الهوية الوطنية
- السجل الأكاديمي.
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/7/19هـ (الموافق 2024/1/31م).

نبذة عن البرنامج

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للطلاب والطالبات، عبر منحهم فرصًا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة وتحقيقًا لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها.

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