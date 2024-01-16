فرصة لهؤلاء.. الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني بـ"المالية"

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أعلنت
وزارة المالية، عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة
لسنة التخرج 2023م في مختلف التخصصات على النحو التالي:
الإعلان
عن برنامج التدريب التعاوني لطلاب الجامعات
التخصصات
المطلوبة
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جميع التخصصات مطلوبة.
شروط
التقديم في برنامج التدريب التعاوني -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- اجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.
- أن لا يكون المتقدم متخرجًا وحقق متطلبات التدريب التعاوني.
- أن لا يقل المعدل التراكمي عن تقدير جيد جدًا (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).
الوثائق
المطلوبة- الهوية الوطنية
- السجل الأكاديمي.
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.