الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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عاجل.. الجوازات تكشف عن السن القانوني لأخذ بصمة الوافد

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
ارشيفية
أ أ
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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص، يسأل عن السن المحدد لأجل أخذ بصمة لأحد أبنائه الوافدين.

السن القانوني لبصمة الوافد:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة "إكس"، يقول فيه :"السلام عليكم.. طفل عمره ٦ سنوات ونصف يلزم أخذ بصمة له من الجوازات حتي نتمكن من عمل تأشيرة خروج وعودة ".
وجاء الرد على استفساره بالقول :"وعليكم السلام.. السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة فما فوق يرجى الاطلاع على الرابط للإفادة. سعدنا بتواصلك" اضغط هنا " .

سريان الجواز القديم لا يعني الحصول على الإلكتروني:

كما ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن ضرورة الحصول على الجواز الإلكتروني، رغم سريان جوازه بصورة الإصدار القديم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. عندي الجواز السعودي الإصدار القديم وباقي على انتهائه 5 سنوات.. هل أقدر أصدر الجواز الالكتروني؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي ويشترط ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول.. سعدنا بتواصلك".

تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:

أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".

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