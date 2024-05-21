عاجل.. الجوازات تكشف عن السن القانوني لأخذ بصمة الوافد

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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص، يسأل عن السن المحدد لأجل أخذ بصمة لأحد أبنائه الوافدين.



السن القانوني لبصمة الوافد:



سريان الجواز القديم لا يعني الحصول على الإلكتروني:



تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:

