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بشرى للخريجين.. الإعلان عن برنامج تدريب وتوظيف بالشركة الوطنية للإسكان

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الشركة الوطنية للإسكان
أ أ
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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن فتح باب التقديم في برنامج "واعد 4" لتدريب وتوظيف حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- القانون
- المالية
- التسويق
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- هندسة الحاسب
- العلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- الهندسة المدنية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- نظم المعلومات الإدارية

الشروط

1 - لا يشترط الخبرة.
2 - الالتزام بدوام كامل.
3 - أن يكون حديث التخرج.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
5 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

المزايا

- تأمين طبي.
- مكافأة مجزية وراتب شهري.
- مكافأة تخرج في نهاية البرنامج.
- دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة.
- العمل مع أفضل الخبرات في الشركة الوطنية للإسكان.
- تدريب في مجالات متخصصة في التطوير العقاري.

مدة البرنامج

ويقام البرنامج لمدة ستة أشهر باستثناء أيام العطل الرسمية.

طريقة التقديم

بدأ التقديم من يوم أمس الاثنين 1445/11/7هـ (الموافق 2024/5/15م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/11/28هـ (الموافق 2024/6/5م).

نبذة عن الشركة

والشركة الوطنية للإسكان (الذراع استثماري لوزارة الإسكان) تأسست عام 2016م، بالأمر الملكي رقم 7262، بعد اتساع أعمال الشركة في عام 2018 و2019 تم نقل ملكية الشركة للدولة في مطلع العام 2020م كجزء من أعمال تطوير الاستثمارات المحلية والإقليمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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