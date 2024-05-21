بشرى للخريجين.. الإعلان عن برنامج تدريب وتوظيف بالشركة الوطنية للإسكان

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن فتح باب التقديم في برنامج "واعد 4" لتدريب وتوظيف حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية على النحو التالي:





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مدة البرنامج



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