بشرى للخريجين.. الإعلان عن برنامج تدريب وتوظيف بالشركة الوطنية للإسكان

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أعلنت
الشركة الوطنية للإسكان، عن فتح باب التقديم في برنامج "واعد 4" لتدريب
وتوظيف حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات الإدارية
والتقنية والهندسية على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- المالية
- التسويق
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- هندسة الحاسب
- العلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- الهندسة المدنية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- نظم المعلومات الإدارية
الشروط1 -
لا يشترط الخبرة.
2 - الالتزام بدوام كامل.
3 - أن يكون حديث التخرج.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
5 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
المزايا-
تأمين طبي.
- مكافأة مجزية وراتب شهري.
- مكافأة تخرج في نهاية البرنامج.
- دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة.
- العمل مع أفضل الخبرات في الشركة الوطنية للإسكان.
- تدريب في مجالات متخصصة في التطوير العقاري.