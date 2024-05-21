عاجل.. بالهجري أم بالميلادي.. كيف يتم احتساب العمر المطلوب لإثبات الاستقلالية في حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال من قبل أحد الأشخاص ، الذي يستفسر فيه عن كيفية احتساب العمر لأجل إثبات الاستقلالية في البرنامج وهل يكون بالهجري أم بالميلادي.



كيف يتم احتساب العمر في حساب المواطن؟



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس يقول فيه :" من يسكن مع أهله وراتبه خاص به وش وضعه لأجل الاستقلالية وكيف يتم احتساب العمر بالميلادي أمن بالهجري".وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :"حياك الله.. في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إثبات استقلالية "صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أوعقد إيجار أو فاتورة كهرباء باسمك"وفي حال عدم توفرها بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع.. نسعد بخدمتك".كما أوضح البرنامج في رده أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد الهجري.وكان البرنامج قد نشر في وقت سابق أنه لأجل لتسجيل الفرد الأعزب بحساب مستقل إذا كان بين 18 و 24 عامًا ويسكن بسكن مستقل عن عائلته، فإنه يتطلب تسجيله لعقد إيجار سكنه في شبكة “إيجار” وإرفاق نسخة من العقد الموحد.وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء المُلزم للجهات الحكومية -التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار-بالاستعانة بشبكة إيجار.