شهادة معتمدة.. "المالية" تُعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

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أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع منصة دروب، عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بُعد"
في مسار "المحاسبة المالية" للرجال والنساء، عبر برنامج وزارة المالية
لإدارة ونقل المعرفة، مع شهادات معتمدة على النحو التالي:
8
دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات الدورات
المتاحة:
1 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الأول).
2 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الثاني).
3 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الأول).
4 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثاني).
5 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثالث).
6 - إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
7 - تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول.
8 - مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
المزايا-
شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
- دورات مجانية مستمرة عن بعد للرجال والنساء من مختلف المناطق.
ملاحظة:
يتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الإنتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.