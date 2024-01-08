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شهادة معتمدة.. "المالية" تُعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

وزارة المالية -- صرف الرواتب
وزارة المالية
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أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع منصة دروب، عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بُعد" في مسار "المحاسبة المالية" للرجال والنساء، عبر برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة، مع شهادات معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

الدورات المتاحة:
1 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الأول).
2 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الثاني).
3 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الأول).
4 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثاني).
5 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثالث).
6 - إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
7 - تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول.
8 - مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.

المزايا

- شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
- دورات مجانية مستمرة عن بعد للرجال والنساء من مختلف المناطق.
 ملاحظة:
 يتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الإنتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.


 طريقة التسجيل

 التسجيل متاح حاليًا، طريق اختيار الدورة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).


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