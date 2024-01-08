شهادة معتمدة.. "المالية" تُعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات

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أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع منصة دروب، عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بُعد" في مسار "المحاسبة المالية" للرجال والنساء، عبر برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة، مع شهادات معتمدة على النحو التالي: اضافة اعلان





8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات



المزايا



الدورات المتاحة:1 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الأول).2 - أساسيات ومبادئ المحاسبة المالية (الجزء الثاني).3 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الأول).4 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثاني).5 - معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (الجزء الثالث).6 - إدارة التغيير والتحديات لتحويل الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.7 - تقييم وإدارة الأصول بالجهات الحكومية في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الأصول.8 - مراجعة وتقويم الأداء في الأجهزة العامة في ظل التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.- شهادات معتمدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.- دورات مجانية مستمرة عن بعد للرجال والنساء من مختلف المناطق.ملاحظة:يتم إصدار شهادة إتمام المسار التدريبي بعد الإنتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.





طريقة التسجيل

