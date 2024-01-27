ديوان المظالم يعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني 2024

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أعلن ديوان
المظالم عبر موقعه الرسمي عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بعدة تخصصات
عبر منصة خبير للتدريب التعاوني بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق
المملكة.
الفئة المستهدفة
لبرنامج التدريب التعاوني:– طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة
العامة.
التخصصات
المتاحة في برنامج التدريب التعاوني:– الموارد البشرية.
– إدارة مواد.
– السكرتارية.
– الشريعة.
– الأنظمة.
– القانون.
– المحاسبة.
– أصول الدين.
– برنامج الدراسات القانونية (دبلوم).
– إدارة أعمال.
– تقنية معلومات.
– المكتبات.
– إدارة مالية.
– العلاقات العامة والإعلام.