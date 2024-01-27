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ديوان المظالم يعلن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني 2024

ديوان المظالم
ديوان المظالم
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أعلن ديوان المظالم عبر موقعه الرسمي عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني بعدة تخصصات عبر منصة خبير للتدريب التعاوني بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة.اضافة اعلان

الفئة المستهدفة لبرنامج التدريب التعاوني:

–  طلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة.

التخصصات المتاحة في برنامج التدريب التعاوني:

– الموارد البشرية.
– إدارة مواد.
– السكرتارية.
– الشريعة.
– الأنظمة.
– القانون.
– المحاسبة.
– أصول الدين.
– برنامج الدراسات القانونية (دبلوم).
– إدارة أعمال.
– تقنية معلومات.
– المكتبات.
– إدارة مالية.
– العلاقات العامة والإعلام.

موعد التقديم:

– التقديم التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/07/17هـ الموافق بالميلادي 2024/01/29م، ينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/07/29هـ الموافق 2023/02/10م.

طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي اضغط هنا

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