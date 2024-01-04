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عبر "دروب".. الإعلان عن 8 دورات مجانية في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

تعلم-اللغة-الإنجليزية
منصة دروب
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أعلنت منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، عن برنامج مسار تطوير اللغة الإنجليزية.

8 دورات مجانية في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدةاضافة اعلان

وأوضحت أن البرنامج عبارة عن مسار شامل يحتوي على 8 دورات تخصصية في اللغة الإنجليزية عن بعد بمجموع 21 ساعة تدريبية مع شهادة اجتياز معتمدة، تشمل ما يلي:
1 - اللغة الإنجليزية للمبتدئين "الكتابة".
2 - اللغة الإنجليزية للمبتدئين "القواعد".
3 - اللغة الإنجليزية للمبتدئين "الاستماع".
4 - مهارات الاستماع في اللغة الإنجليزية.
5 - استخدام قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية.
6 - الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية "IELTS".
7 - مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين
8- اللغة الإنجليزية للمبتدئين "القراءة والاستيعاب".

مزايا برنامج مسار  لتطوير الخريجين

- تدريب عن بعد في اللغة الإنجليزية للرجال والنساء من كافة المناطق.
- شهادة شاملة معتمدة للمسار بالكامل عند الانتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.
- تشمل (8) دورات تخصصية في (الكتابة، الاستماع، القراءة، الاستيعاب، القواعد، المحادثة، الاستعداد لاختبار آيلتس).

طريقة التسجيل

التسجيل متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن دروب

منصة وطنية حكومية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل.

برامج تدريبية إلكترونية ومسارات تدريبية مجانية

وتحتوي منصة "دروب" على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يسهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.



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وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في مختلف التخصصات

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