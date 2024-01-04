عبر "دروب".. الإعلان عن 8 دورات مجانية في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

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أعلنت
منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، عن برنامج مسار تطوير اللغة
الإنجليزية.
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دورات مجانية في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدةوأوضحت
أن البرنامج عبارة عن مسار شامل يحتوي على 8 دورات تخصصية في اللغة الإنجليزية عن
بعد بمجموع 21 ساعة تدريبية مع شهادة اجتياز معتمدة، تشمل ما يلي:
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1 - اللغة الإنجليزية للمبتدئين "الكتابة".
2 - اللغة الإنجليزية للمبتدئين "القواعد".
3 - اللغة الإنجليزية للمبتدئين "الاستماع".
4 - مهارات الاستماع في اللغة الإنجليزية.
5 - استخدام قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية.
6 - الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية "IELTS".
7 - مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين
8- اللغة الإنجليزية للمبتدئين "القراءة والاستيعاب".
مزايا برنامج مسار لتطوير الخريجين-
تدريب عن بعد في اللغة الإنجليزية للرجال والنساء من كافة المناطق.
- شهادة شاملة معتمدة للمسار بالكامل عند الانتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.
- تشمل (8) دورات تخصصية في (الكتابة، الاستماع، القراءة، الاستيعاب، القواعد، المحادثة، الاستعداد لاختبار آيلتس).