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يريد شراء بيت ثان.. هل يتمتع بالإعفاء الضريبي على المسكن لأول مرة؟

الشقق السكنية
إعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية
أ أ
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كشف برنامج سكني، عن شرط الإعفاء من سداد ضريبة التصرفات العقارية وأقصى مبلغ للإعفاء يتمتع به المستفيد.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية 5% عن المسكن الأول للموطن بما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول (فيلا - شقة - دور - دوبليكس)".اضافة اعلان
وأوضح أن الإعفاء لا يشمل شراء الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثماري.


تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وأجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، كان من أبرزها استثناء التصرّف في العقار، من قبل أي شخص لمطورٍ عقاريّ مرخّص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطةِ على أن يكون العقار مخصصًا لأحد مشاريع البيع على الخارطة. 
وأوضحت أن من الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات. والتصرف في العقار بين الشركاتِ التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5 ) سنوات.

الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية

كما شملت الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيريّ، بشرطِ عدم حدوث تغيير في نسبة الملكيّة للشركة المتصرّف لها لمدة (5) سنوات.
بالإضافة إلى استثناء جديد يتعلق بردّ العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرّف العقاريّ الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق التصرّف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار وردّ كامل قيمته.

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