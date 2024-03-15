عاجل.. سكني تكشف إمكانية تحويل طلب مستفيدي الضمان تلقائيا للإسكان التنموي

أ أ

أكد برنامج سكني أن الإسكان التنموي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني.

وأضاف سكني، عبر حسابه في منصة إكس أنه يتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب.



دعم سكني لمستفيدي الضمان



جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب العناية بالمستفيدين ردا على سؤال مستفيدة قالت فيه : "أنا من مستفيدي الدعم السكني ومسجلة في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي والقرار مؤهلة هل أستحق الدعم؟".وأجاب سكني بقوله : "كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب".

موعد صرف الدعم السكني خلال شهر رمضان



وعلى ضوء ذلك، فإنه من المقرر أن يتم صرف الدعم السكني يوم الأحد 24 من مارس 2024م، الموافق 14 من رمضان 1445هـ. ويتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى.



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

