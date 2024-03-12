عاجل.. قبل إلغاء الترخيص.. المهلة الممنوحة لبناء الأرض المجانية من "سكني"

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حدد برنامج سكني، 3 شروط فيما يتعلق بالمهلة الممنوحة لمستفيدي منتج الأرض المجانية.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.



خطوات الحصول على أرض مجانية من برنامج سكني



شروط الحصول على الدعم السكني

