وظائف شاغرة لدى جامعة الملك خالد للعمل بنظام العقود

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أعلنت جامعة الملك خالد عن طرح عدد (5) فرص وظيفية للعمل بنظام العقود وفق الشروط العامة لعقود الإيرادات البديلة بجامعة الملك خالد وفق الشروط والضوابط العامة التالية: اضافة اعلان



المسميات الوظيفية:



- مدير تنفيذي

- أخصائي استثمار

- أخصائي تحليل أعمال

- أخصائي إدارة مخاطر



التخصصات المستهدفة:



- إدارة أعمال

- إدارة مخاطر

- اقتصاد

- علوم مالية

- محاسبة

- مالية

- نظم معلومات إدارية





الشروط والضوابط العامة:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- الا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- الا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.

- ان يكون لائق صحيا.

- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

- توفر اختبار القدرة المعرفية مع ارفاق درجة الاختبار.

- اجادة اللغة الانجليزية وارفاق درجة الاختبار ان وجدت.



طريقة التقديم:



يبدأ التقديم الأحد 1445/5/12 هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/15 هـ.





