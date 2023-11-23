وظائف شاغرة لدى جامعة الملك خالد للعمل بنظام العقود

أعلنت جامعة الملك خالد عن طرح عدد (5) فرص وظيفية للعمل بنظام العقود وفق الشروط العامة لعقود الإيرادات البديلة بجامعة الملك خالد وفق الشروط والضوابط العامة التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير تنفيذي
- أخصائي استثمار
- أخصائي تحليل أعمال
- أخصائي إدارة مخاطر
التخصصات المستهدفة:
- إدارة أعمال
- إدارة مخاطر
- اقتصاد
- علوم مالية
- محاسبة
- مالية
- نظم معلومات إدارية
الشروط والضوابط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- الا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- الا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.
- ان يكون لائق صحيا.
- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
- توفر اختبار القدرة المعرفية مع ارفاق درجة الاختبار.
- اجادة اللغة الانجليزية وارفاق درجة الاختبار ان وجدت.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأحد 1445/5/12 هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/15 هـ.