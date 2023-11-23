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وظائف شاغرة لدى جامعة الملك خالد للعمل بنظام العقود

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
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أعلنت جامعة الملك خالد عن طرح عدد (5) فرص وظيفية للعمل بنظام العقود وفق الشروط العامة لعقود الإيرادات البديلة بجامعة الملك خالد وفق الشروط والضوابط العامة التالية:اضافة اعلان
 
المسميات الوظيفية:

- مدير تنفيذي
- أخصائي استثمار
- أخصائي تحليل أعمال
- أخصائي إدارة مخاطر
 
التخصصات المستهدفة:

- إدارة أعمال
- إدارة مخاطر
- اقتصاد
- علوم مالية
- محاسبة
- مالية
- نظم معلومات إدارية
 

الشروط والضوابط العامة:
 
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- الا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- الا يكون مفصول من الخدمة بالدولة.
- ان يكون لائق صحيا.
- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.
- توفر اختبار القدرة المعرفية مع ارفاق درجة الاختبار.
- اجادة اللغة الانجليزية وارفاق درجة الاختبار ان وجدت.
 
طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1445/5/12 هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأربعاء 1445/5/15 هـ.


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