أكاديمية صدى تعلن عن فتح باب التقديم في التدريب المبتدئ بالتوظيف

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في شركات النفط العالمية (للعام 2023م) لحملة الثانوية فأعلى على النحو التالي: اضافة اعلان





الشروط:



الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:



نبذة عن صدى:



طريقة التقديم:

